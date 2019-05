Duda oszalał! „Nasza przyszłość jest w Unii, to polska racja stanu”

– Nasza przyszłość jest w Unii Europejskiej, taka jest wola Polaków i taka jest polska racja stanu – powiedział w wywiadzie dla „Super Expressu” prezydent Andrzej Duda. Dodał przy tym, że wspólna Europa nie może być „wizją narzuconą z góry” i musi brać pod uwagę głos Europejczyków.

W wywiadzie poruszono m.in. kwestię bilansu 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pytany o największe zaskoczenia pozytywne i negatywne tych 15 lat, prezydent odparł, że „bardziej niż o pozytywnym zaskoczeniu, powiedziałbym raczej o satysfakcji z tego, że nasza praca i nasz wspólny wysiłek przyniosły tak znakomite efekty”.

– Kiedy podejmowaliśmy historyczną decyzję, by przystąpić do Unii Europejskiej, nie było to wcale takie oczywiste. To, że wiele polskich firm prowadzi dziś ekspansję na rynkach europejskich, że w wielu dziedzinach jesteśmy dziś europejskim liderem, także w dziedzinach zaawansowanych technologicznie, to wszystko jest sukcesem, którego nie byłoby bez inicjatywy Polaków. Dodajmy, że wszystko to wydarzyło się w bardzo krótkim czasie – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Oczywiście mieliśmy nadzieję, że tak będzie, ale nie było pewności, że się to uda. Cieszę się też, że od samego początku umieliśmy walczyć o swoje racje, jak choćby o zapisy dotyczące solidarności energetycznej czy poszanowania tożsamości narodowej w traktatach europejskich. Pokazaliśmy, że nie będziemy biernie przyglądać się polityce unijnej, ale będziemy czynnie w niej uczestniczyć i ją kształtować – dodał Duda.

Prezydent podkreślił przy tym, że negatywnym zjawiskiem w Europie jest dziś „uporczywe dążenie niektórych polityków do stworzenia europejskiego superpaństwa”. – To z gruntu utopijna wizja Unii zarządzanej w niedemokratyczny sposób, z niemal całkowitym pominięciem woli obywateli. W tym celu w miejsce prawdziwej wspólnoty, która opiera się na poszanowaniu autonomii krajów członkowskich, proponuje się wspólnotę sztuczną, wyimaginowaną, której zwornikiem ma być idea centralizacji, a symbolem unijna biurokracja. Taki projekt nie ma szans powodzenia. To prosta droga do konfliktów i napięć, które już dają o sobie znać w Europie – ocenił Andrzej Duda.

Prezydent wyraził też nadzieję, że politycy w Brukseli wyciągną „właściwe wnioski” z zamieszania wokół brexitu. – Wspólna Europa nie może być wizją narzuconą z góry. Musi brać pod uwagę głos Europejczyków, którzy zresztą coraz bardziej tego głosu się dziś domagają. Takie jest też nasze stanowisko. Taką Unię Europejską chcemy współtworzyć – powiedział, podkreślając, że „domaganie się tego jest w interesie Polski i w interesie całej wspólnoty”.

– Nasza przyszłość – podkreślam to z całą mocą – jest w Unii Europejskiej. Taka jest wola Polaków i taka jest polska racja stanu. Tym bardziej powinniśmy jako kraj i jako społeczeństwo korzystać z prawa głosu, aby w przyszłości nasz głos mógł się liczyć – podkreślił Andrzej Duda.

Źródło: PAP