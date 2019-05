Gigantyczna wpadka w „Grze o Tron”. Zapomnieli o jednym szczególe. Fani wyłapali to od razu [FOTO]

Wpadka twórców „Gry o Tron” przejdzie do historii chyba jako jedna z najbardziej hipsterskich. W najnowszym odcinku serialu pojawił się bowiem… kubek ze Starbucksa.

Fani serialu nie potrzebowali dużo czasu, żeby wyłapać ten szczegół. Natychmiast też podzielili się swoim odkryciem w sieci.

Nikt wcześniej tego nie wyłapał? Jest to tym bardziej zaskakujące, że nad serialem pracuje wiele osób, a najnowszy sezon jest finałowy.

Do końca serii pozostały już tylko dwa odcinki. Ostatni zostanie wyemitowany 19 maja. Czy czeka nas więcej takich niespodzianek?

„Tak jak kocham ten serial z całego serca to dzisiejszy odcinek tak mnie rozczarował i w dodatku ten kubek ze Starbucks. Jak mogli nie zauważyć tego podczas montażu i grania scen ! #GameofThrones” – napisał jeden z internautów.

+What's your Starbucks name?

-Daenerys Stormborn of House Targaryen, First of Her Name, the Unburnt, Queen of the Andals and the First Men, Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains, andMother of Dragons#GameOfThrones #GOT #GOTS8E4 pic.twitter.com/47j00qMX8x

— Ulu Firmino (@firminojen) May 6, 2019