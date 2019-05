Jasnowidz ostrzega przed zagładą. Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego. „Europa zacznie się gotować”

Wizje jasnowidza z Człuchowa wciąż niepokoją Polaków. Przepowiednie dotyczące najbliższej przyszłości naszego kraju, ale również i świata, nie napawają optymizmem. Teraz Jackowski jest przekonany, że terroryzm będzie się nasilał, a Europa nie zazna spokoju. Ale to nie największa tragedia, jaka nas czeka.

– Chyba zaczął się ten moment, w którym zrozumiemy, że Europa zacznie się gotować. Wtedy zrozumiemy, że wielu uchodźców, którzy tutaj przyszli, zwłaszcza młodych miało pewne zadanie… – mówił jasnowidz.

Zdaniem Jackowskiego, czeka nas także większa tragedia. Już niedługo może bowiem dojść do ogromnej katastrofy, której skutki będą opłakane. W wizji pojawił się przerażający element.

– Skojarzyło mi się, ze ludzie stoją w kolejkach za czymś w buteleczkach. I to nie jest alkohol. To coś, co muszą wypić. Mam wrażenie, że może dojść w 2019 roku, nie wiem, czy w naszym kraju, do sytuacji, którą będzie się nazywało beznadziejną – opowiadał Jackowski.

Wizja ta przywodzi na myśl wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu. Zdaniem Jackowskiego, tragedia na miarę tej z ubiegłego stulecia, może się powtórzyć w niedalekiej przyszłości.