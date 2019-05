Księżna Meghan urodziła syna

Księżna Sussex Meghan Markle urodziła syna – potwierdził w poniedziałek Pałac Buckingham.

Chłopiec waży 3,2 kilograma; zarówno on, jak i matka czują się dobrze – dodano.

And here’s the news from Buckingham Palace: Congratulations Harry and Meghan! 🙌🏼👶🏻💙 pic.twitter.com/gQ8FKkrbPb

— Emily Nash (@emynash) 6 maja 2019