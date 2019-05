Legenda skoków narciarskich powiedziała „dość”! Z powodu choroby musi zakończyć sportową karierę

Andreas Kofler po nierównej walce z chorobą powiedział dość! Na konferencji w Wiedniu poinformował, że kończy sportową karierę i kończy ze skokami narciarskimi. Austriak to wielokrotny medalista olimpijski.

„To dla mnie ważny dzień. Trudny, ale równocześnie piękny. To moment, w którym zrobię krok w nowy etap mojego życia” – tak Andreas Kofler wypowiedzial się austriackiemu portalowi nachrichten.at.

„Pożegnanie ze skokami narciarskimi jest dla mnie oczywiście niełatwe, ale ostatnie lata były dla mnie ciągłą walką” – smutno stwierdził.

Przypomnijmy, że 34-letni skoczek od lat walczył nie tylko z rywalami na skoczni, ale również z objawami choroby autoimmunologicznej, którą zdiagnozowano u niego kilka lat temu.

Przez właśnie tą chorobę był zmuszony zrezygnować ze startu w sezonie 2017/2018. Co więcej przez tą dolegliwość miał on nawet problemy z trenowaniem i powrotem do optymalnej formy.

Niestety choroba wygrała i ostatecznie z powodu problemów z trenowaniem i po prostu słabej formy Kofler zrozpaczony musiał zrezygnować z kariery zawodowego sportowca.

Jakie skoczek z Austrii odnosił rezultaty jak był w pełni formy? Co prawda nie była to gwiazda numer jeden ale wyniki miał imponujące.

Skoczek dwunastokrotnie triumfował w indywidualnych konkursach Pucharu Świata, był zwycięzcą generalnej klasyfikacji PŚ w sezonie 2009/2010, oraz był dwukrotnym mistrzem olimpijskim w drużynie oraz wicemistrzem olimpijskim w konkursie indywidualnym.

Na swoim koncie ma także złote i srebrne medale mistrzostw świata wywalczone indywidualnie oraz z drużyną.

Co ciekawe jak powiedział portalowi nachrichten.at po byciu skoczkiem ma zamiar wstąpić do austriackiej policji.

