Lewy sierpowy! Zandberg atakuje Koalicję Europejską i przewiduje zwycięstwo PiS

Adrian Zandberg, lider ultralewicowej partii Razem bezlitośnie chłoszcze Koalicję Europejską. Zarzuca jej partyjny eklektyzm i przewiduje zwycięstwo PiS w wyborach do europarlamentu.

Partia Razem podobnie jak inna lewicowa partia, Wiosna Roberta Biedronia, nie weszły do Koalicji Europejskiej, którą tworzą główne partie opozycyjne. Zandberg słusznie zauważa, że tam są partie o sprzecznych poglądach. Z drugiej strony partia Razem nie ma innego wyboru, jak walczyć o wspólny elektorat, stąd krytyka Zandberga.

Koalicja od Sasa do Lasa znów się kłóci, tym razem o Kościół. Za chwilę będzie płacz, czemu PiS wygrał teoretycznie najtrudniejsze dla nich wybory. Może czas zrozumieć, że zaganianie ludzi o sprzecznych poglądach do jednego bloku jest bez sensu? Gra na polaryzację służy tylko PiS

Czytam, że PO bardzo liczyła na przemówienie Tuska. Podobno miało zmienić wynik wyborów. No to chyba się przeliczyli. A Tusk? Wypadł nawet sympatycznie. Prawie dało się zapomnieć, że to ten sam facet, który skazał setki tysięcy młodych ludzi na śmieciówki i emigrację zarobkową.

