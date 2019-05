Nowe kontrowersyjne doniesienia ws. potrącenia staruszki przez Cimoszewicza. Pojawia się coraz więcej znaków zapytania

W sobotę media informowały o potrąceniu 70-letniej rowerzystki przez samochód, którym kierował kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego Włodzimierz Cimoszewicz. Później polityk wydał oświadczenie w tej sprawie. Na jaw jednak wychodzą coraz bardziej kontrowersyjne wątki.

Były marszałek Sejmu w swoim oświadczeniu stwierdził, że powodem nieuwagi mógł być fakt, że dwa dni wcześniej wykryto u niego nowotwór. Cała sprawa wydaje się być jednak bardziej skomplikowana niż mogło się na początku wydawać.

„Moje źródła twierdzą, ze wokół wypadku z udziałem W. Cimoszewicza są wątpliwości: – kobieta miała odmówić wskazania sprawcy – polityk miał najpierw odwieźć kobietę do domu, potem dopiero do szpitala -stanowisko znajomego C. (jechał osobnym autem) o tym, ze … nie było potrącenia” – napisał dziennikarz śledczy Piotr Nisztor.

Teraz ujawnił kolejny fakt. „NEWS: Auto, którym Włodzimierz Cimoszewicz potrącił kobietę na pasach nie miało aktualnych badań technicznych” – poinformował Nisztor.

NEWS: Auto, którym Włodzimierz Cimoszewicz potracil kobietę na pasach nie miało aktualnych badań technicznych. — Piotr Nisztor (@PNisztor) May 6, 2019

