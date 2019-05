Pilne! Alarmy bombowe podczas egzaminów maturalnych w całej Polsce. Ziemkiewicz: „Wygląda to na «nową formę protestu»”

Dziś o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z języka polskiego. Z wielu źródeł napływają informacje o alarmach bombowych w szkołach, w których odbywają się matury.

Jak podaje „Super Express”, zaczęło się od Mazowsza. Alarm wszczęto m.in. w Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku, Mławie i w okolicach Warszawy.

W Zespole Szkół Technicznych w Rybniku maturzystów ewakuowano, ponieważ służby dostały informacje o rzekomym podłożeniu bomby. Podobne zgłoszenie, dotyczące dwóch placówek, otrzymali strażacy z Legnicy.

Niepokojące informacje napłynęły także z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Szujskiego w Tarnowie. Ewakuowano około pięciuset uczniów, po tym jak ktoś telefonicznie zawiadomił o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Maturzyści z Technikum przy Szujskiego w Tarnowie na pewno nie rozpoczną egzaminu o czasie. Policjanci wciąż sprawdzają budynek po e-mailu przysłanym do szkoły z informacją o bombie. @RadioKrakow pic.twitter.com/BKUJShYLNe — Bartłomiej Maziarz (@BartMaziarz) May 6, 2019

Technikum numer 4 w Tarnowie sprawdzone przez pirotechników. Maturzyści z opóźnieniem rozpoczynają egzamin dojrzałości. @RadioKrakow pic.twitter.com/6zrNRJGcst — Bartłomiej Maziarz (@BartMaziarz) May 6, 2019

Podobna informacja dotarła drogą mailową do II LO w Końskich oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Alarm bombowy ogłoszono także w ZDZ w Kielcach.

Egzamin maturalny z powodu alarmu został przerwany w Świętochłowicach. Uczniów ewakuowano.

Więcej szczęścia mieli maturzyści z Zespołu Szkół w Pajęcznie. Po zbadaniu sytuacji przez Straż Pożarną i Policję, około godz. 9.05, uczniowie i nauczyciele wrócili do budynku.

Pomimo zgłoszenia o bombie, nie została ewakuowana młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 „Hipolit” w Rumi. Straż pożarna i Policja sprawdzają budynek, a uczniowie piszą maturę.

Zgłoszenia o podłożeniu ładunków wybuchowych wpłynęły także do warszawskich szkół. Maile o bombie skonstruowanej przez ucznia dotarły do Liceum Batorego, Liceum Jose Marti, Liceum Czarnieckiego, a także do dwóch zespołów szkół zawodowych – przy ul. Saskiej (Technikum Chemiczne) oraz do Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej.

O alarmach informują także słuchacze Radia ZET i lokalne portale. Dotyczy to m.in. placówki w Żninie. Radio Kraków podało, że podobna sytuacja miała miejsce w kilku krakowskich szkołach, w Piotrkowie Trybunalskim, czy Kolbuszowej.

Alarm bombowy w XX LO w @krakow_pl. A dzisiaj przecież matury. Ktoś się fajnie bawi. Było jeszcze sześć zgłoszeń w innych krakowskich liceach. W dwóch wciąż pracuje straż i policja. @RadioKrakow pic.twitter.com/FTJ4YYpQ58 — Tomasz Bździkot (@BzdzikotT) May 6, 2019

Alarm bombowy przed maturą https://t.co/Imv5E4a69j — Mariusz (@Jam25Mariusz) May 6, 2019

Docierają także informacje o rzekomych bombach w co najmniej trzech miastach w woj. opolskim – podało TVP3 Opole.

Alarm bombowy podczas matur na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Zdzieszowicach. Podobne zawiadomienia na Opolszczyźnie zgłoszone zostały w Nysie i Strzelcach Opolskich. #KurierOpolski pic.twitter.com/WCApW5S0oN — TVP3 Opole (@TVP3Opole) May 6, 2019

Nietypową sytuację skomentował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

„Fala fałszywych alarmów o podłożeniu w szkole bomby, uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminów maturalnych. Wygląda to na «nową formę protestu» jakiegoś radykalnego odłamu strajkujących” – twierdzi publicysta.

Fala fałszywych alarmów o podłożeniu w szkole bomby, uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminów maturalnych. Wygląda to na "nową formę protestu" jakiegoś radykalnego odłamu strajkujących — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) May 6, 2019

Źródła: se.pl/radiozet.pl/Twitter