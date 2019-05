PiS dalej kręci w sprawie „roszczeń”. Nie mówią o ustawie 447 i mieniu bezspadkowym, tylko „zapłatach za zbrodnie niemieckie”

Czy czołowe postaci rządu PiS nie mają pojęcia o czym mówią, czy celowo manipulują? Od kilku dni politycy partii rządzącej zaczęli mówić o niesprecyzowanych roszczeniach. Powoli jednak temat zbacza z faktów na wyimaginowany problem.

Dziś rano na antenie Polskie Radia Jarosław Sellin deklarował sprzeciw Polski wobec roszczeń… za niemieckie zbrodnie wojenne.

– Polska za zbrodnie niemieckie płacić nie będzie, takie jest nasze stanowisko. Nie wykluczam, że będą rozwiązania legislacyjne w tej sprawie – powiedział Sellin. Polskie radio opatrzyło tę wypowiedź haszem #Ustawa447. Jest to jednak istotny błąd.

– Żydzi nie chcą pieniędzy „za zbrodnie niemieckie” a za nacjonalizację ich majątków przez PRL (państwo polskie). Albo więc #manipulacja albo nieogarnianie w ogóle, o czym się mówi – ocenił nasz dziennikarz Dominik Cwikła.

Również lider Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na tę drobną, ale istotną różnicę. – 1. Roszczenia żydowskie nie dotyczą „wojny”, tylko majtków sprzed wojny. 2. Roszczenia żydowskie w sensie prawnym nie są żadnym „odszkodowaniem” tylko próbą wymuszenia transferu kapitału. Uważajcie co mówią – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

– Jeśli jakiś polityk nie używa określenia „żydowskie roszczenia majątkowe” i wprost nie nazywa ich „bezzasadnymi” oraz nie wyklucza wszelkich rozmów to znaczy, że kręci. Sprawa roszczeń do mienia bezspadkowego nie jest skomplikowana i dlatego jeśli ktoś o niej nie mówi w prostych i jednoznacznych słowach to znaczy, że kręci – stwierdził Bosak.

Także redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”, Tomasz Sommer ostrzega przed ogólnikowymi hasłami rządzących na ten temat. – Kaczyński i Morawiecki mówią, że nie zapłacą „nikomu”. (To prawda, bo trudno zapłacić „nikomu”.) – napisał na Twitterze Sommer.

– Jutro do Polski przyjeżdża rewizor, czyli „Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism Elan Carr”. Jeśli PiS nie uzna go za persona non grata, (bo właściwie na jakich zasadach taki człowiek działa?) to znaczy, że w sprawie żydowskich roszczeń po prostu kręci – ocenił.

