Przełom w rodzinie Martyniuków! Daniel spędził majówkę z żoną i córką. „Z moją miłością” [FOTO]

Wygląda na to, że burzliwe życie rodzinne syna Zenka Martyniuka zaczyna się uspokajać. Daniel ostatecznie pogodził się nie tylko z żoną, lecz także z teściami. Zabrał nawet Ewelinę i Laurę na majówkę.

Syn króla disco polo już kilka tygodni temu przeprosił rodziców swojej żony za awanturę, jaką urządził pod koniec 2018 roku – trzy miesiące po ślubie. To właśnie wtedy rozstał się ze swoją – wówczas ciężarną żoną – i nie wpuścił Eweliny do domu. Co więcej, policja znalazła u niego narkotyki. Ostatecznie Ewelina zamieszkała u swoich rodziców w Wielkopolsce.

Przed miesiącem Daniel postanowił jednak naprawić rodzinne relacje. Zjawił się w domu teściów i przeprosił za swoje zachowanie. Od tamtej pory relacje uległy znacznej poprawie, mimo że syn króla disco polo mieszka w Białymstoku, a Ewelina i Laura – w Wielkopolsce.

W Wielkanoc odbył się chrzest małej Laury, a teraz przyszła kolej na wspólną majówkę. Daniel pochwalił się w sieci zdjęciami. „Z moją miłością” – napisał pod fotografią z Eweliną.

Źródło: Instagram/nczas.com