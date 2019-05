Różal w ostrych słowach skomentował lobby LGBT. Popularny Fighter MMA nie przebierał w słowach [VIDEO]

Marcin Różal Różalski, znany fighter MMA znany jest z tego, że nie wstydzi się swoich przekonań i wprost mówi o tym, że jest narodowcem. W najnowszym wywiadzie na kanale „flesz news” w dosadnych słowach skomentował kartę LGBT.

Przypomnijmy, że karta LGBT została wprowadzona przez Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Jej oficjalnym celem ma być pomoc lesbijkom, gejom, biseksualistom i zmeinnopłciowcom, w praktyce sprowadza się to do narzucania swojej woli większości społeczeństwa przez tęczowe lobby.

Na początek wywiadu Różal odniósł się do odbierania dzieci rodzicom i oddawania ich np. do muzułmańskich rodzin. – Ja uważam, że już dawno spadliśmy na dno, teraz już tylko grzęźniemy w mule, w każdej dziedzinie życia. Niżej już nie upadniemy – zaczął Różal.

Zdaniem znanego fightera MMA zmiany społeczne poszły już za daleko i nie ma szans na odwrócenie tego trendu. – Jeżeli do pięknej kobiety podchodzisz, mówisz jej że jest piękna, dajesz jej kwiaty, ona się obraża i zakłada ci k*rwa sprawę o znieważenie? – dodawał.

– Podchodzisz do gościa mówisz siema kolego, on mówi nie mów tak do mnie, bo mam na imię Mariola? Stary k*rwa to o co tu chodzi, to jest popierd*lone. Jak teraz jechałem przez Warszawę piękna pogoda, pikniki, ludzie siedzą bawią się, oni chcą tu ściągać nachodźców, którzy to wszystko rozpi*rdolą, którzy będą srali na trawę, szczali. Oni k*rwa im zrobią pikniki – podkreślał Różalski.

– Ja nie mam nic do homoseksualistów, niech oni sobie robią co chcą w domach, niech oni się z tym nie obnoszą, ja nie chcę na to patrzeć. I oni teraz będą sobie k*rwa siedzieć, a dwóch będzie se robiło p*łę, bo oni są wyluzowani, bo LGBT – mówił. I w tym momencie dziennikarz przeszedł do wątku karty LGBT wprowadzonej przez Rafała Trzaskowskiego.

– Jestem przeciwny. Moim zdaniem to jest wczesne przygotowanie dzieci, żeby siadały na ch*ja, takim na przykład księżom pedofilom. Bo u dziecka zostanie wcześniej pobudzona seksualność i później złapię jakiegoś starego cwela za ch*ja i on powie, że dziecko samo złapało, bo przecież LGBT – podsumował Różal.