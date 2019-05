Sensacja! Polski bramkarz podpisze kontrakt z PSG. Marcin Bułka przechodzi z jednego giganta do drugiego

Marcin Bułka podpisze kontrakt z francuskim gigantem Paris Saint-Germain! Bułka dotychczas gra w innym wielkim klubie Chelsea Londyn, ale po tym sezonie wygasa mu umowa z dotychczasowym klubem.

Powodem zmiany klubu jest niezadowolenie piłkarza z obecnej roli w drużynie.

Polski bramkarz o swojej roli w Londynie powiedział następująco: „Wydaje mi się, że całe moje życie polega na tym, iż muszę coś komuś udowadniać. Bo po treningu ja jestem z siebie zadowolony, moi trenerzy mogą widzieć we mnie potencjał, ale co z tego skoro ludzie już nie mają szansy, aby to zobaczyć. Taka jest piłka. Jakbym miał się teraz przebrać i wejść na murawę to czuję się gotowy. Wiadomo, że dawno tam mnie nie było, więc musiałbym nabrać jakichś automatyzmów, ogłady, ale na to nie mam wpływu. Na podtrzymanie formy już tak”.

Marcin Bułka był piłkarzem FCB Varsovia. To klub założony przez słynną Barcelonę, który wyławia talenty w Polsce. Bułka był już w Hiszpanii i tam otrzymał propozycje podpisania kontraktu, ale zdecydował się na Chelsea.

Marcin Bułka to reprezentant Polski drużyny U-20. W tym roku odbędą się mistrzostwa świata w tej kategorii wiekowej właśnie w Polsce.

Wydaje się jednak, że w PSG nie będzie miał łatwiej, ale chyba trudniej. Tam broni najlepszy bramkarz XXI wieku 41-letni Gianluigi Buffon, a nr 2 jest 26-letni Alphonse Areola, który już grał w reprezentacji Francji.

Źródło: Sportowe Fakty, Sport.pl