Ta mina zdradziła wszystko! Producenci „Big Brothera” pokazali Angelice nagranie z jej łóżkowych zabaw z Igorem [FOTO]

Za nami kolejne eliminacje w „Big Brotherze”. W tym tygodniu dom Wielkiego Brata opuściła Angelika. Produkcja programu postanowiła na pożegnanie pokazać jej pewne nagranie.

– Wiedziałam to, przeczuwałam, moja intuicja nigdy mnie nie zawiodła – stwierdziła Angelika po usłyszeniu werdyktu widzów.

– To była moja przygoda. Wspaniali ludzie. Niczego nie żałuję, to dało mi trochę szczęścia. Wracam do swoich obowiązków, czyli do pracy w powietrzu – wyznała w rozmowie z Jędrzejczakiem.

Nie obyło się bez pytań o Igora. Jak deklarowała, mężczyzna jest „jej najlepszym przyjacielem”. Jednak mina Angeliki mówiła trochę co innego, gdy pokazano jej zmontowany materiał, na którym widać, jak leży w łóżku z Igorem.

W tym tygodniu nominacje do opuszczenia programu ponownie otrzymały Justyna i Kasia. Trzecią zagrożoną jest Magda Zając.

Źródło: plotek.pl