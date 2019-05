Tak wygląda koniec Wszechświata! To nagranie zapiera dech w piersiach [VIDEO]

Jak wygląda koniec Wszechświata? Internet podbił filmik obrazujący niezwykłą podróż na kraniec znanego Wszechświata.

Niesamowity materiał ukazuje podróż przez 3,5 biliona mil w zaledwie… jeden dzień. Odległość, jaka dzieli Ziemię od Słońca – 93 mln mil – pokonujemy w zaledwie 8 minut i 18 sekund.

Po 5 godzinach i 31 minutach jesteśmy w stanie minąć Plutona i jego księżyc. Po pięciu latach i kilku miesiącach docieramy do Alfa Centauri – najbliższej naszemu Układowi Słonecznemu gwiazdy.

To dopiero początek podróży. To, co dzieje się dalej, jest jeszcze bardziej niesamowite.

Źródło: YouTube