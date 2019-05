Ujawniono listę telefonicznych rozmów prezydenta Putina. Dla nas to nic dobrego [GRAFIKA]

Prezydent Rosji Władimir Putin odbył 700 rozmów z przywódcami innych państw ciągu ostatnich 6 lat. Intensywność tych rozmów świadczy o głównych priorytetowych kierunkach rosyjskiej polityki.

Na pierwszym miejscu są Niemcy. Putin rozmawiał z kanclerz Merkel aż 93 razy. Ta intensywność w wymianach poglądów między naszymi największymi sąsiadami, nie jest dobrym znakiem dla Polski.

N drugim miejscu jest tradycyjna przyjaciółka Rosji, Francja. Z prezydentami z Paryża Putin rozmawiał 69 razy. To dużo.

Trzecie miejsce zajmuje Turcja, nowy „przyjaciel” Rosji. Z prezydentem Erdoganem, prezydent Rosji miał 63 rozmowy telefoniczne.

Czwartą lokatę zajmuje stary znajomy Putina, były już prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, z którym odbył 56 rozmów telefonicznych.

Na piątym miejscu jest niespodziewanie Izrael. Z liderami tego państwa, głównie z Binjaminem Netanjahu, rozmawiał 43 razy. Jak widać, najbliższy sojusznik USA nie żadnych oporów przed intensywnymi kontaktami z Moskwą.

Szóste miejsce na tej liście zajmują rozmowy z przywódcami Ukrainy. Jak widać stosunki między tymi państwami, przechodzą różne fazy, ale kontakt nie jest zerwany.

Dopiero na siódmym miejscu są prezydenci USA, z którymi rozmawiał 31 razy.

Dalej, co jest niespodzianką, jest Białoruś. Putin widocznie uważa, że nie jest to kraj, do którego przywódcy musi często dzwonić. Ma do tego innych.

Warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce nie ma Chin. To dużo mówi o wzajemnych relacjach i możliwym wspólnym antyamerykańskim sojuszu.

Na tej liście nie ma Polski. W świetle intensywnych kontaktów rosyjsko-niemieckich brzmi to złowrogo. Więcej nie trzeba dodawać.

Źródło: Facebook Renata Cygan