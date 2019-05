Unioentuzjaści jak komuniści. Kandydatka Konfederacji niszczy agresywną prounijną retorykę i przypomina wystąpienie ostatniego I sekretarza KC PZPR [VIDEO]

Wyjście ze związku państw to głupota? W obronie Unii Europejskiej ideolodzy używają dokładnie takiej samej narracji, jak komuniści. Klaudia Szenderowicz, kandydatka Konfederacji w wyborach do unioparlamentu przypomniała archiwalne nagranie z wystąpienie ostatniego I Sekretarza KC PZPR Mieczysława Rakowskiego, który krytykował wyjście ze związku z sowietami. Podobieństwo do obecnej narracji wobec UE jest uderzające.

– Jesteśmy jedynym komitetem, który otwarcie mówi, że jest przeciwny Unii Europejskiej, a z drugiej strony słyszymy głosy, że jesteśmy szaleńcami, świrami i kretynami. To już kiedyś było – napisała Klaudia Szenderowicz na Facebooku.

– Tak samo w PRL mówiono o tych, którzy chcieli wyswobodzić Polskę z objęć Związku Radzieckiego. Historia lubi się powtarzać – oceniła kandydatka Konfederacji w okręgu 13.

Na nagraniu udostępnionym przez kandydatkę Konfederacji widzimy przemówienie Mieczysława Rakowskiego, premiera u schyłku PRL i ostatniego I sekretarza KC PZPR.

– Za największy sukces narodu polskiego uważam ustanowienie po 1945 roku przyjaznych stosunków z wielkim narodem rosyjskim, narodami Białorusi, Ukrainy i Związku Radzieckiego i tylko skończony kretyn polityczny może kwestionować to, tylko… – mówił Rakowski.

– To są szczyty – tu się nie waham powiedzieć tego – to są szczyty głupoty politycznej. Himalaje to są średnie góry przy tej głupocie – dodał.

Źródło: facebook.com