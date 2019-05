Widzowie wyrzucili go z „Big Brothera”! Teraz media zachwycają się, że szuka chłopaka w aplikacji randkowej

Homopropaganda w największych polskich mediach. Homoseksualno, biseksualny, jakiś tam, Łukasz opuścił „Big Brothera” decyzją widzów, a teraz media zachwycają się, że uczestnik show TVN poszukuje miłości w jakiejś aplikacji dla g***w.

Przypomnijmy co działo się w domu Wielkiego Brata. Łukasz na początku nie przyznawał się do swojej orientacji, w końcu zdecydował się jednak na coming-out. – Myślę, że jestem biseksualny ze skierowaniem na homo. Nie chcę iść w to kłamstwo dalej, bo się nie czuję z tym komfortowo – powiedział.

Jak tłumaczył jest biseksualistą, choć nigdy nie był z kobietą, a w 90 procentach ciągnie go do mężczyzn (metodologia wyznaczenia takiego właśnie procenta pozostaje dla nas nieznana). Jeszcze w czasie swojego pobytu w domu Wielkiego Brata Łukasz się popłakał, po tym jak Tomek nazwał jego zachowanie dziewczyńskim.

Jako że chłopaki nie płaczą, może to oznaczać potwierdzenie słów Tomka. – Powiedzieli: „My chyba mieszkamy z trzema dziewczynami. No, on nawet sika na siedząco”, więc to było dla mnie bardzo przykre, bardzo – żalił się Wielkiemu Bratu, który w tej edycji jest zmiennopłciowcem.

Decyzją widzów Łukasz opuścił program TVN w ubiegłym tygodniu, a po jego wyjściu inni uczestnicy pokazali co myśleli o swoim „koledze” z domu Wielkiego Brata. – Trzeba spalić to pedalskie łóżko! Ej, może Madzia będzie chciała się teraz wyprowadzić z tego pokoju, na łóżko po-pedalskie, po-pedałowe? – komentował Kuba, który karnie został usunięty.

Teraz media zachwycają się tym, że Łukasz na jakiejś tam aplikacji dla g***w poszukuje miłości. – Gdy tylko odebrał telefon z przechowalni, natychmiast zainstalował sobie aplikację Grindr, która cieszy się popularnością wśród gejów na całym świecie – czytamy na portalu JastrzabPost.

Zupełnie ciekawe jest natomiast to, co zawarł w swoim profilu Łukasz. Okazuje się, że jedna z pierwszych informacji, jakiej udzielił w aplikacji dla homosiów, dotyczyła tego, że nie ma…HIV-a.

Źródło: JastrzabPost/Pomponik/NCzas