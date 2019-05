Wielka Brytania szaleje po narodzinach syna Meghan i Harry’ego! Jest wypowiedź księcia [VIDEO]

Książę Sussex Harry powiedział, że jest „przeszczęśliwy” po narodzinach swego pierwszego dziecka. Jak podkreślił, wraz z księżną Meghan nie wybrali jeszcze imienia dla syna. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni pokaże go światu.

„To najbardziej niezwykłe doświadczenie w moim życiu” – tłumaczył uśmiechnięty książę.

IT'S A BOY! Congratulations to #MeghanMarkle and #PrinceHarry who welcomed their first child at 5:26 am in London. The newest member of the royal family, and 7th in line for the throne, weighed in at 7lbs. 3oz. pic.twitter.com/ty4FV3GYWJ — Chicelebrity.com (@ChicelebrityC) 6 maja 2019

JUST IN: #PrinceHarry’s wife #Meghan gives birth to baby boy, official Instagram account of The Duke and Duchess of Sussex announces https://t.co/SOzRZ8K1ny#royalbaby pic.twitter.com/7FFpFBRDdb — The Straits Times (@STcom) 6 maja 2019

Harry dodał, że – zgodnie z wcześniejszym planem – w ciągu kolejnych dni para pokaże także pierwsze zdjęcia syna i ogłosi jego imię. Bukmacherzy spodziewali się, że nowy członek rodziny królewskiej otrzyma imię Arthur, James lub Philip.

„Wciąż o tym myślimy (…), to jest teraz następny krok” – powiedział.

It's a Boy! The new royal is born. Massive congratulations to #MeghanMarkle and #PrinceHarry on the arrival of their new born. 💙👶🏼👑 pic.twitter.com/qACAYmjzgs — BombayTimes (@bombaytimes) 6 maja 2019

Dziecko, które będzie siódme w linii do brytyjskiego tronu, urodziło się o godz. 5.26 rano (6.26. w Polsce). Jako pierwsi o narodzinach dowiedzieli się królowa Elżbieta II oraz jej mąż książę Filip, ojciec Harry’ego i następca tronu – książę Karol oraz brat Harry’ego, książę William z księżną Kate. Chłopiec waży 3,2 kilograma; zarówno on, jak i matka czują się dobrze – dodano.

Nowym rodzicom i dziecku, którzy przebywają w rezydencji pary we Frogmore Cottage, towarzyszy także matka Meghan Markle, Doria Ragland.