Żydzi i Palestyńczycy wynegocjowali rozejm po trwających 48 godzin wzajemnych atakach [VIDEO]

W poniedziałek nad ranem uzgodniono rozejm między Izraelem i Palestyńczykami w rejonie Strefy Gazy.

Porozumienie rozejmowe miało zostać osiągnięte o godz. 4.30, czasu lokalnego dzięki trwającej od wczoraj mediacji Egiptu i Kataru.

W ramach porozumienia Izrael zniósł między innymi obowiązujący od wczoraj zakaz transferu paliw płynnych do Strefy Gazy.

Walki rozpoczęły się dwa dni temu kiedy snajper palestyńskiego Islamskiego Dżihadu oddał kilka strzałów w kierunku żołnierzy izraelskich raniąc dwóch z nich.

Palestyński Islamski Dżihad oskarża Izrael o opóźnianie realizacji poprzednich porozumień, które miały położyć kres przemocy i doprowadzić do rozluźnienia blokady ekonomicznej Strefy Gazy.

Według izraelskich źródeł wojskowych, ze Strefy Gazy od ubiegłego piątku odpalono 690 pocisków rakietowych na państwo żydowskie, z czego izraelski system antyrakietowy Żelazna Kopuła przechwycił 240. W odwecie wojsko izraelskie zaatakowało ponad 320 celów należących do bojowników palestyńskich.

Od ub. piątku w Strefie Gazy zginęło łącznie 29 osoby, a od soboty co najmniej 105 mieszkańców enklawy odniosło obrażenia. Zginęło też 4 Izraelczyków a ponad 130 osób zostało rannych

