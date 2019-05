17-letnia Polka odnaleziona w Berlinie! Szukano jej dwa tygodnie

17-letnia Patrycja Zawadzka, nastolatka, która 2 tygodnie temu zaginęła w Berlinie, została odnaleziona.

Patrycja pochodząca z podwarszawskiego Szelkowa wyszła z domu i powiedziała mamie, że jedzie do Warszawy odwiedzić swojego chłopaka.

Nie mówiąc nic mamie o dalszych planach, pojechała z nim do Berlina. Tam płacząca, zadzwoniła z cudzego telefonu do mamy. Była na dworcu Ostbanhof.

Matka zdążyła jeszcze usłyszeć jak mówiła do kogoś zapłakana „nigdzie nie jadę”. Chwilę potem rozmowa się urwała. To było 25 kwietnia.

Telefon Patrycji był popsuty. Mama dowiedziała się od osoby, z której telefonu dzwoniła, że Patrycja była ze swoim chłopakiem.

Sprawą zajęła się berlińska policja oraz wolontariusze, którzy rozwiesili plakaty. Obecnie nastolatka jest pod opieką policji, a jej matka jedzie do Berlina.

Źródło: Onet.pl