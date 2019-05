Brexit to lipa? Wielka Brytania zorganizuje eurowybory 23 maja

Wielka Brytania zorganizuje wybory do PE 23 maja. Informację taką podał ważny polityk konserwatywny David Lidington. Decyzja jest spowodowana tym, że procedury negocjacji Brexitu przedłużają się i nie ma możliwości ich zakończenia przed datą wyborów określonych przepisami.

Wybory będą, pieniądze wydadzą, ale wg Lidingtona najlepszą sytuacją byłoby, gdyby brytyjscy eurodeputowani nie musieli w PE zasiąść.

Sesja inauguracyjna nowego Parlamentu Europejskiego odbędzie się na początku lipca i Londyn ma nadejście, że do tego czasu z Brexitem się upora.

Premier Theresa May ma tu teoretycznie czas do 31 października, ale to wydłużenie łączy się z koniecznością zorganizowania wyborów europejskich.