Godek i Winnicki niszczą pisowską propagandę na temat nieokreślonych roszczeń. „PiS to partia niespełnionych obietnic, oszukuje Polaków w sprawie roszczeń” [VIDEO]

Kaja Godek i poseł Robert Winnicki podczas dzisiejszej konferencji Konfederacji w Sejmie odnieśli się do pojawiających się zapowiedzi o „niespłacaniu roszczeń” wobec nie wiadomo kogo przez rząd. PiS oszukuje Polaków w sprawie roszczeń żydowskich.

Kaja Godek podkreśliła, że rząd wykazał się już niewiarygodnością w kwestii deklaracji na temat Żydów i ich postulatów. Zaczęła od zaproszenia „wszystkich Polaków” na marsz przeciwko ustawie 447, który odbędzie się 11 maja o godz. 14 pod Kancelarią Premiera.

– Ostatnio ze strony prominentnych polityków PiS słyszymy uspokajające komunikaty, że Polska nie będzie płaciła za żadne roszczenia. Trzeba powiedzieć jasno: PiS jest partią niespełnionych obietnic wyborczych. W tej chwili zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, potem do krajowego, PiS znowu ucieka w retorykę obiecywania ludziom wszystkiego, czego oczekują – stwierdziła Kaja Godek.

– Podobnie było z aborcją, podobnie było z ustawą o IPN, gdzie deklarowano, że nie będzie żadnych zmian w ustawie i przejdzie w takim kształcie, w jakim została przygotowana. A potem dosłownie w ciągu kilku godzin, w jedną dobę, wprowadzono do niej poprawki, które były korzystne dla środowisk żydowskich – przypomniała Godek.

– Mamy prawo podejrzewać, że ta obietnica z roszczeniami jest również uspokojeniem własnego elektoratu, ale nie jest to zapowiedź realnych działań politycznych. Te komunikaty ze strony rządu PiS nie płyną ani do ambasady Izraela ani amerykańskiej – powiedziała.

Z kolei poseł Robert Winnicki przypomniał, że „przez wiele lat obśmiewany był temat majątkowych roszczeń żydowskich” i „twierdzono, że to nieprawda” czy „spiskowa teoria”.

– Było tak do momentu, gdy okazało się, że te roszczenia to oficjalna agenda USA, co wynika też z odpowiedzi MSZ na moją interpelację w ubiegłym roku. MSZ przyznał, że strona amerykańska, strona żydowska wielokrotnie podnosiły i podnoszą cały czas w relacjach dwustronnych z Polską temat majątkowych roszczeń ze strony środowisk żydowskich – podkreślił szef Ruchu Narodowego.

Przypomniał też o notatce z tajnego spotkania ujawnionej przez Stanisława Michalkiewicza. – Tam jest jasno mowa o tym, że Amerykanie wykazują zrozumienie wobec Polski, że do wyborów nie będzie się o tym publicznie mówiło. To oznacza, że rząd RP prowadzi tajne negocjacje na temat roszczeń – stwierdził Winnicki.

Jak podkreślił, „również w kuluarach tego rządu mówi się, powtarza szeptem, że mowa jest o lasach państwowych jako majątku narodowym, który miałby przynajmniej w jakiejś części iść na spłatę żydowskich roszczeń”.

