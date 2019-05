Golfista skandalista uhonorowany przez Trumpa. Tiger Woods otrzymał Medal Wolności [VIDEO]

Eldrick „Tiger” Woods został uhonorowany przez prezydenta Donalda Trumpa Medalem Wolności. To najwyższe amerykańskie odznaczenie przyznawane osobom cywilnym. Woods jest wybitnym golfistą. Był bezsprzecznie najlepszym golfistą w pierwszej dekadzie XXI wieku, aż do czasu kiedy seksualna afera złamała jego karierę.

Kiedy kariera jest pełna sukcesów, począwszy od trzykrotnego wygrania z rzędu mistrzostw USA juniorów i trzykrotnego wygrania mistrzostw USA amatorów.

W tym roku Tiger Woods triumfalnie powrócił do najlepszej formy wygrywając po 11 latach kolejny turniej golfowego „wielkiego szlema” The Masters Tournament.

Jako zawodowiec Tiger wygrał łącznie 80 zawodów z cyklu PGA Tour, co daje mu drugie miejsce w historii pod względem liczby zwycięstw w tym cyklu rozgrywek. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie załamanie jego kariery spowodowane seksualnymi aferami, odwrócenie się reklamodawców, zerwaniem milionowych kontraktów reklamowych, rozpadzie jego małżeństwa, to Tiger byłby numerem jeden w historii golfa.

Prezydent Trump wręczając mu medal, powiedział: „Twoje spektakularne osiągnięcia na polu golfowym, Twój triumf nad przeciwnościami fizycznymi, to nieustająca wola wygranej, wygranej, wygranej. Te cechy ucieleśniają amerykańskiego ducha przekraczania granic, przeciwstawiania się ograniczeniom i nieustannego dążenia

“Your spectacular achievements on the golf course, your triumph over physical adversity, and your relentless will to win, win, win. These qualities embody the American spirit of pushing boundaries, defying limits, and always striving for greatness.” — President Trump pic.twitter.com/sZv4w2Gk2X

— The White House (@WhiteHouse) 6 maja 2019