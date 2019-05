Impreza TVN pod Wodzisławiem to pikuś. Niemieccy neonaziści nawiedzają francuską Alzację i Lotaryngię i urządzają sobie spotkania

Merowie kilku wiosek z francuskiej Alzacji i Lotaryngii skarżą się, wg stacji France Blue Alsace, że na ich terenach niemieccy neonaziści z drugiej strony granicy, coraz częściej urządzają sobie spotkania. Okazją są urodziny ich działaczy lub koncerty.

Imprezy takie gromadzą do kilkuset osób. Burmistrz Lengelsheim w departamencie Mozeli, Michel Behr zwrócił się nawet do organizatora jednej z imprez, działacza narodowej partii NDP o wyjaśnienia. Usłyszał, że to impreza urodzinowa. Zaalarmował prefekturę, ale ta uznała, że to przecież impreza prywatna i nie może interweniować.

W Volmunster, przed budynkiem będącym własnością działacza Hammerskin umieszczono kamień, który miał upamiętniać 17. dywizję pancerną SS. Stelę odsłonięto w styczniu 2018 r. Władze jednak to „upamiętnienie” zdemontowały.

Neonaziści pojawili się też 20 kwietnia, w dniu urodzin Adolfa Hitlera. Około setki neonazistów spotkało się wówczas w Sexey-aux-Forges, niedaleko Nancy, aby „świętować” 130-lecie urodzin Hitlera. Tak nagłośniona impreza TVN w opolskim to jednak mały pikuś….

Niemieccy neonaziści chętnie wybierają Francję na miejsce organizacji swoich imprez, uważając, że utrudnia to pracę służb specjalnych RFN. Przenoszą tu też niektóre koncerty, za które są u siebie karani.