Jest problem w związku z meczem w Izraelu. PZPN panicznie szuka rozwiązania

Jak się okazuje polscy kadrowicze maja dość poważny problem. Mimo, że do meczu na wyjeździe z Izraelem zostało jeszcze pół roku, to już teraz PZPN chce dopiąć wszystkie szczegóły. Jedna rzecz może uprzykrzyć naszym piłkarzom życie.

Mimo, że grupa reprezentacji Polski jest dość łatwa, to jednak przy takim trenerze jak Jerzy Brzęczek nie można wykluczyć, że ostatnie spotkanie może zaważyć na losach awansu. Ostatni mecz gramy z Izraelem. Co ciekawe organizacja wyjazdu na Bliski Wschód może okazać się problematyczna.

Otóż jak podaje „Super Express” w dzień tuż przed meczem, w tym kraju rozpoczyna się szabat, który trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Przez to wszyscy Izraelici odpoczywają, a to może oznaczać kłopot z dostarczeniem piłkarzom wszystkich rzeczy potrzebnych przed spotkaniem.

PZPN rozpoczął już prace nad tym i wyjeżdżał w delegację, by zacząć dopinać szczegóły wyjazdu.

„Chcemy uszanować zwyczaje i zasady gospodarzy, ale jednocześnie zapewnić jak najlepsze warunki naszym piłkarzom. Dlatego to dla nas spore wyzwanie organizacyjne. Nasz kucharz przygotuje specjalne menu i skonsultuje z przedstawicielami wybranego hotelu, czy dane potrawy są możliwe do przygotowania” – cytuje rzecznika PZPN, Jakuba Kwiatkowskiego portal Eurosport.tvn24.pl.

Źródło: Super Express