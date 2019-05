Już dzisiaj zaczyna się proces roku! W sądzie staną osoby oskarżone o zbrodnię, za którą wsadzono Komendę 20 lat temu

O godz. 9.30 przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu rozpoczął się proces w sprawie gwałtu i zabójstwa 15-letniej Małgosi z Jelcza-Laskowic. Do zdarzenia doszło w noc sylwestrową 1997 roku. To za tę sprawę właśnie został niesłusznie skazany Tomasz Komenda.

Tomasz Komenda został skazany za gwałt i zabójstwo 15-latki. W więzieniu niesłusznie spędził 18 lat, gdzie był szykanowany przez więźniów oraz strażników. Pierwotnie skazano go na 15 lat więzienia, potem przedłużono wyrok do 25 lat.

Potem pojawiły się nowe dowody w sprawie. 15 marca ubiegłego roku Tomasz Komenda został warunkowo zwolniony, zaś 16 maja Sąd Najwyższy oczyścił go ze wszystkich zarzutów.

Obecnie Tomasz Komenda domaga się prawie 19 mln zł odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

W sprawie sądzeni będą Ireneusz M. oraz Norbert Basiur (zgodził się na podawanie danych). To oni obecnie są oskarżeni o zbrodnię, za którą wsadzono Komendę.

Prokuratura zamierza przesłuchać 130 osób w charakterze świadków. Wciąż trwają też poszukiwania trzeciej osoby, która prawdopodobnie była zamieszana w morderstwo.

Ireneusz M. został zatrzymany w czerwcu 2017 roku. Nie przyznał się do zabójstwa. Był już wcześniej karany za gwałty.

Norbert Basiura został zatrzymany we wrześniu. W momencie popełnienia zbrodni na 15-letniej Małgosi sam miał 19 lat i pracował jako ochroniarz w dyskotece, koło której miała miejsce sytuacja. Jest oskarżony o gwałt ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo.

Źródło: onet.pl