Korupcja problemem nr 1 w Afryce. Jak to się robi na Czarnym Lądzie

Ukazał się raport zastępcy sekretarza generalnego ONZ na temat Afryki Ahmedou Oulda Abdallaha, b. szefa mauretańskiej dyplomacji. Mówi o powszechnym zjawisku korupcji na tym kontynencie i chociaż jest to zjawisko międzynarodowe, to w Afryce po prostu niemal bezkarne.

To już kolejny raport tego typu. W każdym z nich korupcja pojawia się jako problem nr 1 tego kontynentu. „Bezkarne oligarchie rujnują kraje i niszczą suwerenność narodową (…) Są przyczynami wojen i masowej emigracji” – twierdzi Abdallah.

I have officially opened the 9th Commonwealth Regional Conference for Heads of Anti-Corruption Agencies in Africa at Lake Victoria Serena, Kigo. The meeting has attracted delegates from 16 African countries. I welcome them to the Pearl of Africa. pic.twitter.com/JI44zGES7m

Afryka nie ma narzędzi przeciwdziałania takim zjawiskom. Brakuje niezależnych mediów, nieskorumpowanej policji i niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Raport twierdzi, że korupcja wyprowadza co roku dziesiątki miliardów dolarów i nikt w tej sprawie nie podnosi alarmu.

https://t.co/T2uJmWIBoB. This the level of corruption going on under @NAkufoAddo #DeceitfulAkufoAddo. Are there no people of conscience in this country?? Why’s everyone loud in silence?? What’s changed? Or u guy are going by the adage “he’s a thief but he’s ours”??? pic.twitter.com/5ldaRN8yy5

— THIS IS AFRICA (T.I.A) (@blac4rina) May 6, 2019