Marsz przeciwko roszczeniom żydowskim #STOP447. Znamy szczegóły

Już za cztery dni stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizuje wielki marsz przeciwko żydowskim roszczeniom wobec Polski pod hasłem #STOP447. Znamy szczegóły wydarzenia, które rozpocznie się 11 maja o godz. 14 pod Kancelarią Premiera.

11 maja ulicami Warszawy przejdzie marsz #STOP447. Organizatorzy zachęcają, by w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec uroszczeń środowisk żydowskich wobec Polski.

W maju zeszłego roku prezydent USA podpisał ustawę JUST, zwaną też popularniej ustawą 447. Rząd USA zobowiązał się w ten sposób do pomocy środowiskom żydowskim do odzyskiwania utraconego mienia na całym świecie i wspieraniu ich w podnoszeniu ich roszczeń.

Marsz rozpocznie się o godz. 14 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich 1/3. Manifestacja zakończy się najpóźniej o godz. 17 pod ambasadą USA przy ul. Pięknej.

Organizatorzy zachęcają, by przybyć wcześniej na miejsce zbiórki. Rozdawane będą wówczas materiały promocyjne, będzie można też złożyć swój podpis pod apelem sprzeciwu wobec ustawy 447.

Jak informują organizatorzy manifestacji Stop 447, ustawa przyjęta przez Trumpa ma pomóc organizacjom żydowskim w bezprawnym odzyskiwaniu majątków utraconych przez Holocaust. Według autorów ustawy, należą one do spadkobierców, których potomkowie nie żyją.

– Nie możemy się zgodzić na to żeby Polska płaciła organizacjom diaspory żydowskiej za tzw. mienie bezspadkowe. Przejdziemy głównymi ulicami stolicy, liczymy na wysoką frekwencję – mówi Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, organizatora protestu.

Źródło: medianarodowe.com