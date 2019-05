Panika na światowych giełdach! Indeksy spadają po groźbach Trumpa

Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach rozpoczęła się od dużych spadków wywołanych obawami inwestorów o losy rozmów USA-Chiny po zapowiedziach Trumpa o podwyższeniu ceł na towary z ChRL do 25 proc. Potem pod koniec dnia część spadków odrobiono. Największe straty zanotowały jednak giełdy azjatyckie.

….of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 maja 2019