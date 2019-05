Panika w PO po przyjeździe Tuska. Boją się, że założy nową partię

W szeregach PO panuje popłoch po piątkowym wystąpieniu Donalda Tuska. Portal tvp.info informuje, że wśród polityków Platformy krąży plotka o nowej partii Donalda Tuska, którą mają szykować dla niego Leszek Jażdżewski i Bartłomiej Sienkiewicz.

Tusk jak zwykle mówił ogólnikowo, atakując rządzących, ale nie to stało się powodem niepokoju. Jego przyjazd na dniach przed wyborami jest traktowany jako lustracja pola przed bitwą.

Sugeruje się, że Tusk już wykonał pierwszy krok. Ma nim być rejestracja w połowie marca stowarzyszenia „Wspólny Plan”.

„Tusk czeka na słaby wynik Schetyny w wyborach do PE, żeby na fali powyborczych rozliczeń zebrać lojalnych polityków i obozowi opozycji zaproponować „nowe otwarcie” przed wyborami parlamentarnymi. Bez własnego ugrupowania nie będzie miał tego, na czym mu najbardziej zależy, czyli kontroli nad lokalnymi strukturami i listami wyborczymi. On to musi Schetynie odebrać” – mówi informator portalu z Platformy Obywatelskiej.

Sądzi się, że wtedy wyprowadzi swoje szyki w pole, czyli zacznie batalie o przejęcie struktur Platformy.