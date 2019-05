Piękna sędzina piłkarska zachwyca internautów. Jej zdjęcia robią prawdziwą furorę [FOTO]

Do tej pani chyba żaden piłkarski kibic nie odważy się wyśpiewać wulgarnej przyśpiewki. Virginia Robatto to była sędzia piłki nożnej, która od niedawna zapraszana jest do włoskich telewizji w roli eksperta. Pojawiając się na ekranie robi prawdziwą furorę.

Robatto jest stałym, aktywnym uczestnikiem piłkarskich wydarzeń. Co kilka dni, na jej instagramowym koncie znaleźć można kolejne fotografie z meczów nie tylko ligi włoskiej, ale także ligi mistrzów.

Kilka lat temu Virginia Robatto gościła również na polskich stadionach. Pojawiła się m.in. na stadionie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, gdzie z trybun oglądała grę reprezentacji Włoch w turnieju Mistrzostw Europy U21.

W ostatnim czasie kobieta bardzo często obserwuje w akcji również Krzysztofa Piątka, będąc stałym widzem meczów AC Milan na San Siro.

Źródło: Instagram.com/virginiarobatto / NCzas.com