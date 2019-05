Prezydent Gruzji w Polsce. Warszawa będzie odźwiernym Unii?

Trwa oficjalna wizyta w Polsce prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Poza rozmowami z prezydentem Andrzejem Dudą Zurabiszwilii spotyka się też z marszałkami Sejmu i Senatu. Zaczęło się od powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i rozmów z Andrzejem Dudą „w cztery oczy”.

Później trwały rozmowy plenarne delegacji Gruzji i Polski. Prezydent Gruzji złoży też wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza i wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

W Belwederze odbędzie się debata prezydenta Dudy i prezydent Zurabiszwili zatytułowana „Dziesięć lat Partnerstwa Wschodniego. Lekcje dla Gruzji i Polski”.

Rozmowy z prezydent Gruzji i planowane na środę spotkania z prezydentami państw Europy Południowo-Wschodniej w Tiranie to część polskiej aktywności i działań na rzecz „otwierania drzwi” do Unii. Nasza pozycja odźwiernego nie jest najmocniejsza, ale jak chcemy przyłożyć się do erozji UE to najlepiej od razu robić wszystko, by wprowadzić np. Turcję.

