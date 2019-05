Ryzykował życiem żeby zrobić to zdjęcie! „Rekin jak z plakatu kultowego filmu”

Kultowy film „Szczęki” (1975 r.) Stevena Spielberga ma również kultowy plakat pokazujący rekina w pozycji, kiedy z głębin szykuje się do pionowego ataku na pływającego człowieka.

Brytyjskiemu fotografowi Eunanowi Rachannanowi udało się sfilmować żywego rekina niemal dokładnie w tej samej pozie.

To są prawdziwe szczęki sfotografowane z klatki pokazujące potwornego, wielkiego białego rekina, mającego prawie 6 metrów długości i zmierzającego na powierzchnię – tak jak na słynnym, klasycznym już plakacie do filmu Spielberga. Różnica jest taka, że kiedy Rachannan robił swoje zdjęcia, nikt na powierzchni nie pływał.

32-letni brytyjski filmowiec i fotograf był w klatce zaledwie 2 metry od ogromnego drapieżnika, gdy uchwycił obraz. Sfotografowany rekin był rodzaju żeńskiego. Fotograf nadal jej imię „Wiewiórka”.

Źródło: MailOnline

British photographer @euanart captured this moment with a great white shark recreating the iconic pose from Jaws film poster

The shark was swimming from the depths with her teeth showing and @euanart was floating in a cage just feet away

__ #jaws #shark #sharks #stevenspielberg pic.twitter.com/MEOzggDtY2

— Luis Nostromo (@Luisnostromo) 4 maja 2019