Świat się zbroi ale nikt nie może się równać z USA. Na broń i armię wydają więcej niż dziesięć następnych państw [GRAFIKA]

Świat wydaje coraz więcej pieniędzy na zbrojenia. Z zestawienie dokonane przez Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych wynika, że nadal utrzymuje się ogromna przewaga USA, nie tylko nad poszczególnymi państwami, ale całymi grupami państw.

Amerykański budżet obronny wynosi 643,1 mld USD, podczas gdy połączone budżety 10 następnych państw dają kwotę 641,8 mld USD. Amerykański budżet jest większy od 10 największych budżetów wojskowych kolejnych państw. Militarna siła plus technologiczny to największe atuty USA.

Warto zwrócić uwagę na Chiny, których wydatki wojskowe określono na sumę 168,2 mld USD. To suma sugerowana. Prawdziwe kwoty, jakie Chińczycy przeznaczają na wojsko, są trudne do określenia. Padają nawet kwoty powyżej 200 mld USD. Chińczycy są niezagrożoną drugą potęgą militarną, a ich dystans do USA będzie się systematycznie zmniejszał w tej dziedzinie.

Trzecim państwem jest niewielka pod względem populacyjnym Arabia Saudyjska. Bogata w ropę naftową ta bliskowschodnia monarchia czuje się zagrożona od zewnątrz, ale także od wewnątrz, w związku z czym Saudowie wydają mnóstwo pieniędzy na zakupy najbardziej nowoczesnego sprzętu.

Czwarta jest Rosja, państwo, które zawsze przykładało ogromną wagę do zbrojeń. Teraz coraz większe kłopoty finansowe, spowodowały, że Rosja coraz bardziej odstaje od swoich głównych konkurentów.

Warto zauważyć, że połączone budżety 4 największych państw Unii Europejskiej (Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, Włochy) wynoszą 189,1 mld USD, czyli więcej niż militarny budżet Chin. Kiedy się doda budżety pozostałych unijnych państw, to przewaga Europejczyków jest jeszcze większa. Paradoksem jest, że mimo tych liczb UE jest uważana za militarnego słabeusza, co potwierdziła bezradność Unii podczas wojny domowej w Jugosławii i w Libii.

Źródło: International Institute for Strategic Studies