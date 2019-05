Tak antypolskie media szykanują Konfederację. Walka się zaostrza

Pomimo, że Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy jest jednym z sześciu zarejestrowanych w całej Polsce komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to antypolskie media starają się ich przemilczeć. Świetnym przykładem jest to co zrobiło sorosowe Radio Tok FM.

Pomijanie Konfederacji, która staje się coraz popularniejsza wśród wyborców, trwa w najlepsze. I to nie tylko w mediach ogólnopolskich jak TVP czy TVN, ale także lokalnie.

Oto antypolskie Radio TOK FM zorganizowało debatę kandydatów do PE. Tak się „pechowo” złożyło, że jak każdy antypolski dziennikarz wie, żeby debata była zrozumiała nie może być więcej niż pięciu mówców… I oczywiście tym piątym okazał się komitet Konfederacji, który zarejestrował się jako jeden z pierwszych i nawet ma nr 1.

Cała sprawę opisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

Wczoraj @J__Kwiatkowski zapytał mnie czy @Radio_TOK_FM zaprosiło nas do debaty. Ustaliłem i okazuje się, że nie i była to decyzja redakcji.

Zastępca redaktor naczelnej ds. programowych @PiotrZorc wysłał mi dziś poniższe informacje z ich strony internetowej w ramach wyjaśnienia: pic.twitter.com/kyrD1wkSQr — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 7, 2019

Sympatycy Konfederacji jednak się nie poddają. Popularność liderów propolskiej koalicji w internecie mówi sama za siebie. Jednak żeby przekuć to na sukces wyborczy, Konfederaci muszą przebić się mocniej przez mur milczenia ze strony mediów.

Można to zrobić także za pomocą internetu. Wydawcy portali informacyjnych, którym zależy na dochodach z reklam (z tego grona wykluczona jest TVP Info, bo ich nie obchodzi czy ktoś ich czyta, ponieważ żerują na zrabowanych nam pieniądzach) piszą najczęściej o tym co się czyta. I od razu widzą, jakie to są tematy.

Żeby zwiększyć swoją popularność należy po prostu masowo klikać, udostępniać i przede wszystkim czytać to, co dotyczy Konfederacji. Nikt nie przejdzie obojętnie obok tematów przynoszących dochody.

Także masowy udział w manifestacjach jest dla mediów tematem, który ciężko pominąć. Okazją do zamanifestowania poparcia będzie ogólnonarodowa manifestacja przeciwko nieuzasadnionym żydowskim roszczeniom już w najbliższą sobotę, 11 maja, o godz. 14:00 pod Kancelaria Premiera w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.

Do wyborów już niecałe 3 tygodnie.