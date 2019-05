Walki w Libii przybierają na sile. Buntownicy zestrzelili rządowy myśliwiec. Pilot był zagranicznym najemnikiem [VIDEO]

Siły Libijskiej Armii Narodowej poinformowały, że zestrzeliły samolot należący do uznawanego przez ONZ rządu w Trypolisie. Pilot okazał się być najemnikiem z Portugalii.

Do zestrzelenia myśliwca Mirage-F1 doszło dziś w okolicy miasta al-Hirah. Samolot wystartował z lotniska w kontrolowanej przez siły rządowe Misracie. Pilot samolotu zdołał opuścić samolot i został złapany przez żołnierzy Libijskiej Armii Narodowej (LNA).

Pilot doznał tylko niegroźnych obrażeń. Przedstawiciele LNA twierdzą, że mężczyzna nazywa się Jimmy Reiss ma 29 lat i jest obywatelem Portugalii.

The arrest operation of #GNA air force mercenary pilot "Portuguese nationality" after #LNA air defenses managed to shoot down #GNA air force Mirage F-1 fighter jet over #AlHira Southern #Tripoli #Libya pic.twitter.com/v2zuOjKzHs — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 7 maja 2019

#Libya– #LNA claim to have shot down #GNA Mirage F-1 out of Misrata over al-Hirah, south of #Tripoli, post photos of the captured pilot (said to be from #Portugal) pic.twitter.com/zMG4SEJYyb — Oded Berkowitz (@Oded121351) 7 maja 2019

#Libya– more photo of the (alleged) Portuguese pilot of the #GNA aircraft receiving treatment in #LNA custody, with presence of Major General al-Hassi (now referred to as Commander of Western Region Operations) pic.twitter.com/JHKPL7CtfC — Oded Berkowitz (@Oded121351) 7 maja 2019

To drugi Mirage-F1 utracony przez siły wierne Rządowi Porozumienia Narodowego (GNB) od momentu gdy wojska generała Khalifa Haftara rozpoczęły na początku kwietna ofensywę na stolicę kraju Trypolis. W wyniku intensywnych walk śmierć po obu walczących stronach poniosło ponad 1000 osób.

Wspierany przez Turcję i Katar rząd w Trypolisie jest oskarżany o to, iż po jego stronie walczą bojownicy ISIS.