Zaskakująca zmiana planów. Pompeo odwołał nagle spotkanie z Merkel. Jego samolot zmienił kurs

Sekretarz stanu USA, Mike Pompeo, odwołał nagle spotkanie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Motywował to wystąpieniem „pilnych kwestii”. Jego samolot zamiast do Berlina leci prawdopodobnie do Izraela.

Zmiana planów Mike`a Pompeo nastąpiła w momencie gdy Boeing C-32 z amerykańską delegacją leciał już z Helsinek do Berlina. Samolot zawrócił nad Polską i skierował się na południe. Jego aktualna pozycja nie jest znana bowiem wyłączono transponder.

Znajdującym się na pokładzie samolotu amerykańskim dziennikarzom nie podano informacji do jakiego kraju udaje się aktualnie Mike Pompeo. Otrzymali też ostrzeżenie, że nie będą się mogli relacjonować przebiegu tej nieoczekiwanej wizyty do czasu gdy amerykańska delegacja nie opuści jego terytorium.

– Niestety jesteśmy zmuszeniu do zmiany terminu wizyty w Berlinie ze względu na to, iż wystąpiły „pilne kwestie”. Sekretarz Stanu uda się do Berlina wkrótce – poinformował rzecznik Departamentu Stanu Morgan Ortagus.

Wizyta w Izraelu jest o tyle prawdopodobna, że izraelski wywiad informował w ostatnich dniach USA o możliwym ataku Iranu na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone ostrzegły, że jeżeli do tego dojdzie zareagują natychmiast z „nieubłaganą siłą”.

Jutro minie rok od momentu USA wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem znanego jako The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Irańskie władze zapowiedziały działania odwetowe związane z polityką prowadzoną przez USA wobec tego kraju.