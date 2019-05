Braun ostro w Polskim Radiu. „Prezydent jest żydowskim lokajem”. Redaktor w panice przerwał temat [VIDEO]

Grzegorz Braun w Polskim Radiu ostro wypowiedział się na temat żydowskich wpływów w III RP. Redaktor prowadzący w panice zmienił temat.

Tematem rozmowy była kampania do unioparlamentu. Redaktor niestety nie rozumiał, dlaczego uniosceptyczne ugrupowanie chce dostać się do Brukseli.

– Aby ugrać cokolwiek trzeba być w grze. To nie jest akurat gra przeze mnie osobiście czy przez nas, konfederatów, preferowana, ale nie możemy obrażać się na rzeczywistość. Bierzemy udział w tym rozdaniu wyborczym, które akurat jest na stole. Chcemy wyprowadzenia Unii z Polski w tym sensie, że chcielibyśmy powrotu do normalności. Aby o polskich sprawach Polacy decydowali w Polsce – wyjaśnił Grzegorz Braun.

W dalszej części rozmowa zeszła na Żydów. Redaktorowi prowadzącemu się to nie spodobało w wyraźny sposób.

– My chcemy powrotu do normalności. Chcemy żyć w Polsce, a nie w eurokołchozowym landzie, nie w Rzeczypospolitej Przyjaciół Polin, nie w jakiejś tęczowej republice, w której Żydzi, sodomici, komuniści narzucają Polakom już nie tylko, jak mają się rządzić, jaki ma być ustrój państwowy, ale także i to, jak mamy wychowywać swoje dzieci, o jakiej historii wolno nam wspominać, jakie tradycje wolno kultywować – przypomniał Braun.

– To rzecz, na którą nie wolno nam się godzić. Dyktat eurokomisarzy brukselskich, dyktat żydowskich guwernantek – powiedział Braun, na co prowadzący przerwał pytaniem, kogo nazywa „żydowską guwernantką”. – Szanowny panie redaktorze, pan rozumiem spadł z księżyca. Nie obserwuje pan całej tej krzątaniny, skakania z gałęzi na gałąź przez warszawskich polityków, prezydentów, premierów… – mówił Braun, na co znowu przerwał prowadzący.

– Czy pan prezydent RP jest żydowską guwernantką? – zapytał pracownik radia. – Nie, pan prezydent RP jest żydowskim lokajem – odpowiedział Grzegorz Braun.

Zaraz potem redaktor przerwał temat twierdząc, że „to jest poniżej poziomu debaty publicznej”.

Źródło: youtube.com