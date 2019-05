Cejrowski ostro rozprawia się z socjalizmem! „To jest przykład, że rozdawanie pieniędzy kończy się protestami, a nie podziękowaniami” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski wraz z Andrzejem Rudnikiem przeprowadził kolejny „Radiowy Przegląd Prasy”, w którym tym razem odniósł się do protestu lekarzy. Zdaniem Cejrowskiego problem z protestami kolejnych grup bierze się z tego, że realizuje się żądania poprzednich grup, a także z samego faktu ustanowienia płacy minimalnej przez rząd.

– Ja to uznaję wszystkie formy protestu zasadniczo, ludzie niech sobie protestują. Nie uznaje ustawy, która reguluje protesty, nie uznaje prawa pracy – uważam, że jest niepotrzebne, niech się ludzi sami z pracodawcą umawiają, niech się związek zawodowy ze swoją fabryką umawia itd. W ogóle nie powinna istnieć płaca minimalna, prawo pracy, prawo budowlane inne takie rzeczy – zaczął Cejrowski.

– Ja jestem libertarianinem, uważam że wolność obywatela załatwi więcej niż regulacje prawne, natomiast to jest przykład szczegółowy, że rozdawanie pieniędzy kończy się protestami, a nie podziękowaniami. W ciągu ostatnich dwóch lat ten rząd rozdający pieniądze zrobił dużo dla lekarzy, bo oni sami piszą że zwiększyły się pensje, jak nigdy przedtem – dodawał.

– Pomimo tego są protesty. Skąd oni się biorą? Jak w wyniku jakichś protestów poprzednich komuś pan dorzuci, 500 plus na kulawych, 500 plus na ślepców, 500 plus na nauczycieli, to tak jakby w tym kontekście spadły pensje innym ludziom. W związku z tym ci inni widzą w proporcji do pozostałych, że też powinni żądać więcej – kontynuował podróżnik.

– To się wszystko zaczyna moim zdaniem od płacy minimalnej. Jak pan ustali płacę minimalną, to wtedy wszystkie inne płace rosną i ostatecznie nikt nie wygrywa, bo muszą wzrosnąć ceny. To musi doprowadzić do tego, że pracownik produkujący jabłko drożej kosztuje. Gdyby nie było płacy minimalnej, nie byłoby też imigracji zarobkowej do Polski – podkreślił Cejrowski.

– Wie Pan czemu przyjeżdża tylu Ukraińców do Polski? Bo jeżeli jest płaca minimalna i Polakowi nie mogę zapłacić mniej, to szukam sposobu, szukam kogoś komu mogę legalnie zapłacić mniej. Stąd mamy ogromną falę imigracji Ukraińców do Polski, bo początkowo to było w ogóle nie regulowane, więc można im było płacić tak jak ja bym chciał. Tyle ile oni chcą dostać, i ile pracodawca chce zapłacić – podsumował.