Chińczycy tworzą morską potęgę! Amerykański wywiad satelitarny: „Budują już trzeci lotniskowiec”

Amerykański think tank w oparciu o wywiad satelitarny podał, że Chiny przystąpiły do budowy trzeciego lotniskowca. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) opublikowało zdjęcia wykonane w kwietniu tego roku, które przedstawiają konstrukcję dużego okrętu w stoczni Jiangnan w Szanghaju.

Ma to być lotniskowiec typu 002, chociaż nie wiele o nim wiadomo. Byłby to trzeci lotniskowiec, który może trafić do służby w marynarce Chińskiej Armii Ludowej. Trwają dyskusje specjalistów na temat jego możliwego napędu i technologii katapultowania samolotów (mogą to być już nowoczesne katapulty elektromagnetyczne).

Służący obecnie w chińskiej marynarce pierwszy okręt tego typu to mający już ponad 30 lat „Liaoning” o wyporności 60 tys. ton. Pekin przejął go z Rosji. W związku budową kolejnego okrętu, pojawiły się spekulacje, że podstarzały „Liaoning” zostanie sprzedany Pakistanowi. Inni twierdzą, że ten okręt pozostanie w służbie jako lotniskowiec z zadaniami szkoleniowymi.

Il sera très probablement doté de catapultes électromagnétiques et d'une propulsion conventionnelle. #Porteavion #Chine https://t.co/KZScpeuxHp — Analyse Défense (@AnalyseDefense) February 11, 2019

Drugi lotniskowiec Chińczycy skonstruowali już sami wzorując się właśnie na modelu rosyjskim. Rok temu ten okręt rozpoczął swoje pierwsze próby morskie. Według China Power Project trzeci lotniskowiec ma wejść do służby w 2022 roku.

