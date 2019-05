Co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Mike Pompeo zamiast do Niemiec poleciał do Bagdadu. „Samolot z amerykańską delegacją zmienił kurs i udał na południe”

Szef amerykańskiej dyplomacji, Mike Pompeo, odwołał wizytę w Berlinie i złożył we wtorek wieczorem niezapowiedzianą wizytę w Bagdadzie, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz Iraku, między innymi premierem, prezydentem i ministrem spraw zagranicznych tego kraju.

Pompeo rozmawiał w Bagdadzie m.in. o obawach USA dotyczących „rosnącej aktywności Iranu w regionie”. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił, że Stany Zjednoczone gotowe są wspierać suwerenność Iraku. USA niepokoją bliskie relacje między Teheranem a Bagdadem.

– Spotkałem się z premierem Adelem Abdul Mahdim i prezydentem Barhamem Ahmadem Salihem, by podkreślić, że Irak musi chronić nasze placówki dyplomatyczne oraz żołnierzy USA i Koalicji, którzy pomagają Irackim Siłom Bezpieczeństwa utrzymać zwycięstwo na ISIS – napisał na Twitterze Pompeo.

Visited Iraq & met with PM @AdilAbdAlMahdi & Pres. @BarhamSalih to reinforce our friendship & to underline the need for Iraq to protect diplomatic facilities & Coalition personnel. U.S. & @Coalition troops are helping the Iraqi Security Forces ensure that ISIS remains defeated. pic.twitter.com/XTkY4APOpz

