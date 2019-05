Defilada na Polach Elizejskich. Zamiast „żółtych kamizelek” tym razem armia [VIDEO]

8 maja to nad Sekwaną dzień wolny od pracy. W tym roku Francuzi obchodzą 74. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej w Europie dość uroczyście. Dużo programów historycznych w mediach (jednak w stylu – „kapitulacja reżimu nazistowskiego”), a na Polach Elizejskich odbyła się defilada wojskowa z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona i premiera Edouarda Philippe’a.

France’s Republican Guard arrive as they accompany Emmanuel Macron to the Arc de Triomphe for the #VEDay ceremony #8Mai #8May pic.twitter.com/KEd8pciLZE

— mike woods (@mawoods) May 8, 2019