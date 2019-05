Dwóch zwyrodnialców napadło na dom. „Zgwałcili kobietę na oczach jej matki” [VIDEO]

USA jest zszokowane tym bestialskim napadem na rodzinę w Little Neck na Queensie. Dwóch bezwzględnych bandytów, w tym jeden uzbrojony, wtargnęło do domu gdzie sterroryzowali mieszkającą tam 34-latkę i jej matkę. Pobili domowników, a na oczach zrozpaczonej matki zgwałcono jej córkę.

Jak podają amerykańskie media do napadu doszło w sobotę przed 10 w nocy. Do dzisiaj nie udało się schwytać podejrzanych. Policja opublikowała właśnie wizerunek sprawców, licząc, że ktoś ich rozpozna i przekaże im cenne informacje, które doprowadzą do aresztowania tych bydlaków.

Według policji dwóch bandziorów siłą wtargnęło do domu, gdzie mieszkała 34-latka. Kobieta akurat chciała wyjść, kiedy została zablokowana przez dwóch brutalnych bandziorów. Grożąc jej, wepchnęli ją do środka i kazali reszcie domowników zamknąć się w łazience na drugim piętrze.

Jak relacjonuje zgwałcona kobieta, bandyci zażądali od 34-latki tysiąca dolarów. Ta odmówiła, twierdząc, że nie ma pieniędzy. Wówczas jeden z bandziorów trzymających w ręku broń zgwałcił kobietę. Złamana i przerażona kobieta dała im w końcu 800 dol. To dla nich było za mało.

Następnie poszli do sypialni matki zgwałconej kobiety i tam też zaczęli żądać pieniędzy. Wystraszona kobieta kazała córce wyciągnąć gotówkę ze stolika nocnego w jednej z sypialni. Kobieta wróciła w sumie z gotówką na kwotę co najmniej 8 tys. dol.

WANTED: Police searching for suspects after a woman was raped and thousands of dollars was stolen during a home invasion in the vicinity of 251st St and 57th Ave in Little Neck, Queens on 5/4/19 at 9:30 pm. If you have any info, call 800-577-TIPS. (8477) pic.twitter.com/cwG2WZmuEM

— New York City 911 (@NYC_Alerts911) 6 maja 2019