Dziś wielki strajk kierowców Ubera! „Wyłączą swoje aplikacje nawet na 24 godziny”

W środę kierowcy firmy Uber w wielu dużych miastach wyłączają swoje aplikacje i zbierają się przed jej placówkami w proteście przeciw, ich zdaniem, niesprawiedliwym praktykom biznesowym koncernu. Strajk zaplanowany został przed giełdowym debiutem spółki – podała agencja Bloomberga.

Choć metody protestu w poszczególnych miastach różnią się od siebie jego podstawą jest wyłączenie aplikacji i nie przyjmowanie zgłoszeń przejazdowych na 12 lub 24 godziny, począwszy od porannych godzin szczytu w środę. Kierowcy zachęcają też do bojkotu aplikacji przez użytkowników.

Udział w strajku zapowiedzieli kierowcy z wielu dużych miast na terytorium USA i w Wielkiej Brytanii. Uczestniczą w nich m.in. przewoźnicy z Nowego Jorku, Los Angeles, San Francisco, Bostonu, a także Londynu, Birmingham, Nottingham czy Glasgow.

Protesty mają obrać też bardziej klasyczne formy. Grupa Gig Workers Rising przed wyłączeniem aplikacji zapowiedziała pikietę przed główną siedzibą Ubera w San Francisco – ma się ona rozpocząć w południe czasu lokalnego. W Nowym Jorku stowarzyszenie Independent Drivers Guild ma przejechać kawalkadą pojazdów przez Most Brookliński i zakończyć akcję protestem przed budynkami Ubera i konkurencyjnej firmy Lyft w dzielnicy Queens.

Powodem protestów są wielokrotnie podnoszone spory między właścicielami platform zapewniających przejazdy i profesjonalnymi kierowcami działającymi na ich rzecz. Sojusz Taksówkarzy Nowego Jorku wśród swych żądań wymienia podniesienie stabilności pracy przez ukrócenie „niesprawiedliwych dezaktywacji” kont podwykonawców, podniesienie płacy kierowców i poprawę zasad naliczania opłat za przejazd przy jednoczesnej gwarancji większego procenta zysku z przejazdu dla prowadzącego pojazd.

Uber drivers in Australia briefly went on strike, the beginning of a planned series of protests in more than a dozen cities around the world https://t.co/LqWMF27HGW

— The New York Times (@nytimes) 8 maja 2019