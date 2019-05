PAZERNE PAŃSTWO. Fiskus żąda wyższego podatku za hamburgery sprzed wielu lat. Przedsiębiorcy muszą brać kredyty na miliony złotych

„Rzeczpospolita” alarmuje, że fiskus żąda od przedsiębiorców zapłacenia wyższego podatku VAT za sprzedane hamburgery sprzed lat. Jak jednak wskazują, wsteczne podwyższanie podatku jest sprzeczne z konstytucją dla biznesu.

Przedsiębiorcy znowu muszą walczyć z chciwym fiskusem. – Chodzi o stawkę podniesioną z 5 do 8 proc. w 2016 r. Sama podwyżka nie zabolała właścicieli barów i restauracji tak, jak jej stosowanie do wcześniejszych okresów, gdy fiskus na różne sposoby dawał do zrozumienia, że 5-proc. stawka jest prawidłowa – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Rp podkreśla, że przedsiębiorcy będą musieli sami znaleźć pieniądze na zapłatę podatku. Uszczuplą więc własne konta lub będą musieli wziąć kredyt. Klienci bowiem zapłacili już podatek VAT w wysokości 5, a nie 8 proc.

– Kwoty, jakich domaga się fiskus, idą w miliony złotych. I choć często ma na celowniku wielkie światowe sieci fast food, to decyzje urzędów są adresowane do małych, rodzinnych firm, będących tylko ich franczyzobiorcami – informuje gazeta.

Eksperci podkreślają, że takie praktyki stoją w sprzeczności z konstytucją dla biznesu.

Minister finansów Teresa Czerwińska pytana przez Rp o praktyki fiskusa w sprawie VAT mówi, że podkreśla na spotkaniach z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej, że „trzeba się kierować prawem, ale także wrażliwością społeczną i zdrowym rozsądkiem”.

Źródło: Rzeczpospolita