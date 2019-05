Ks. Isakowicz-Zaleski ostro o Donaldzie Tusku. „Jest skrajnym cynikiem, albo jest po prostu niedouczony jako historyk”

Ks. Isakowicz-Zaleski na swoim Facebooku w ostrych słowach wypowiedział się o Donaldzie Tusku. „Albo pan Donald Tusk jest skrajnym cynikiem, albo jest po prostu niedouczony jako historyk” – stwierdził. Tym wpisem odniósł się do słów byłego premiera ws. profanacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

„Albo pan Donald Tusk jest skrajnym cynikiem, albo jest po prostu niedouczony jako historyk. Przecież w tej sprawie nie chodzi o tęczę jako zjawisko atmosferyczne, które jest na wielu historycznych i współczesnych obrazach, ale o świadome i celowe zniekształcenie Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, który dla milionów wierzących jest bardzo ważnym elementem religijnym” – napisał zirytowany duchowny.

„Co więcej, to zniekształcenie jest wykorzystywane w celach ideologicznych i wyszydzania ludzi wierzących. I jeszcze, gdy w podobny sposób celowi świadomy zniekształcano i wykorzystywano do walki ideologicznej symbole religii żydowskiej czy muzułmańskiej czy jakiejkolwiek innej, to tez był przeciwko temu protestował” – zakończył.

Dyskusja nawiązuje do tego, że wczoraj policja zatrzymała lewicową aktywistkę Elżbietę Podleśną, która dokonała profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku. Miała ona rozklejać plakaty, przedstawiające sprofanowany wizerunek Matki Boskiej z tęczową aureolą. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego – dot. obrażania uczuć religijnych.

Wtedy to Donald Tusk stwierdził:

„Powiem szczerze, mi też to się nie mieści w głowie”.

