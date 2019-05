„Nie będą zboczeńcy wychowywać naszych dzieci”. Mocny spot Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy [VIDEO]

Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy nie zwalnia tempa. Własnie wypuścili nowy spot wyborczy. A w nim Grzegorz braun ostro przejechał się po Prawie i Sprawiedliwości, partii Biedronia i Koalicji Europejskiej.

„Ideologia gender, aborcja, homolobby, poprawność polityczna. Marksizm kulturowy opanował stryktury Unii Europejskiej. Wrogowie cywilizacji europejskiej wchodzą również do Polski” – zaczyna Grzegorz Braun w spocie Konfederacji.

„Koalicja Europejska i partia Roberta Biedronia wprowadzają kartę LGBT+, maszerują w paradach równości, chcą zniszczyć tradycyjną rodzinę, chcą karać więzieniem za tzw. homofobię.”

„Tymczasem obłudny PiS, udając obrońców tradycyjnych wartości, nie robi nic by powstrzymać marksizm kulturowy. Ze strachu przed skrajną lewicą zatrzymał prace nad ustawą antyaborcyjną, nie wypowiedział konwencji stambulskiej, a jego kandydaci popierają tzw. związki partnerskie” – wylicza Braun.

„NIE BĘDĄ ZBOCZEŃCY WYCHOWYWAĆ NASZYCH DZIECI! OBRONIMY POLSKĄ RODZINĘ! KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY”

26 maja głosuj ZA wartościami i ZA polską rodziną głosuj na KONFEDERACJĘ! pic.twitter.com/QCZPyadQdb

