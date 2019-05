Nigel Farage znów będzie europosłem? BREXIT Party ściąga tłumy na spotkania [FOTO+VIDEO]

Nigel Farage, który jest powszechnie kojarzony ze słynnych przemów demaskujących eurosocjalizm prawdopodobnie wróci do Strasbourga. Tak przynajmniej można sądzić z frekwencji na wiecach jego nowej partii.

Nigel Farage, uważany za jednego z pomysłodawców opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię, nazwał swoją partię bardzo prosto – Brexit Party.

Sądząc po ilości ludzi, którzy przychodzą na spotkania partii Brexit prawie na pewno usłyszymy jego przemówienia w Europarlamencie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się na Wyspach Brytyjskich 23 maja. Sondaże dają Brexit Party około 30% poparcia.

Farage ujawnił, iż dzięki wpłatom darczyńców zebrał prawie 2 mln funtów. Ponad 85 tysięcy osób miało przyłączyć się do akcji kupowania „cegiełek” o wartości 25 funtów za pośrednictwem specjalnej witryny internetowej.

– Nie sądzę, aby jakakolwiek inna partia w Wielkiej Brytanii zebrała tak pieniądze – powiedział.

Peterborough rally for the Brexit Party. When was the last time British politics saw something like this?? Astonishing. They’re doing three rallies a week! pic.twitter.com/YVUlQnhTdw

Another electric rally yesterday in Chester! We're aiming to get to as many places and speak to as many people up and down the country who – like us – want to defend democracy and #ChangePoliticsForGood➡️

Spread the word! pic.twitter.com/cIdPpC0wYp

— The Brexit Party (@brexitparty_uk) 7 maja 2019