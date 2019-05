PILNE! Iran stawia ultimatum. Grozi powrotem o wzbogacania uranu

Irańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiła, że daje stronom porozumienia nuklearnego JCPOA 60 dni na wypełnienie zobowiązań dotyczących sprzedaży ropy naftowej i sektora bankowego. W przeciwnym razie wróci do wzbogacania uranu do poziomu 20%.

Irański prezydent Hassan Rouhani zapowiedział, że list informujący został przekazany ambasadorom państw sygnatariuszy umowy nuklearnej.

Poinformowano w nim jakie kroki podejmie Iran w przypadku jeżeli w ciągu 60 dni nie zostaną uchylone sankcje dotyczące zakazu sprzedaży ropy naftowej i wobec irańskiego sektora bankowego.

Iran zagroził powrotem do wzbogacania uranu do poziomu 20% i odejściem od respektowania limitu posiadania 300 kg tej substancji.

Dokładnie rok temu z porozumienia nuklearnego JCPOA wycofały się Stany Zjednoczone. Od 1 maja obowiązują amerykańskie sankcje dotyczące całkowitego zakazu sprzedaży irańskiej ropy.

#BREAKING: Iran will stop selling yellowcake and heavy water product, and will scale back more compliance with nuclear deal in 60 days: Rouhani pic.twitter.com/2xx8rh0BHa

— China Xinhua News (@XHNews) 8 maja 2019