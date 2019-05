„Rowy Biedronia” uratują Podlasie przed suszą? Wiosna ogłasza program dla wsi i przygotowuje raport na temat melioracji

W związku z suszą w Polsce, w oparciu o informacje zebrane przez działaczy partii w poszczególnych powiatach, Wiosna przygotuje raport na temat retencji i melioracji w kraju – zapowiedział w środę w Białymstoku sekretarz generalny ugrupowania Krzysztof Gawkowski. Idea szczytna, niestety może budzić u niektórych zabawne skojarzenia.

Gawkowski poinformował na konferencji prasowej, że od województwa podlaskiego Wiosna zaczyna kolejny etap prezentacji programu wyborczego związanego z rolnictwem i wsią, czyli tzw. Agro Wiosny.

„Mówimy +sprawdzam+ dla wszystkich polityków, którzy mówią, że stoją po stronie rolnictwa. Ogłaszając program Agro Wiosny mówiliśmy jasno, że jednym z kluczowych elementów jest przeciwdziałanie suszy, coś co przez wiele lat było w Polsce zaniedbywane i programy melioracji i retencji nie były w żaden sposób realizowane strategicznie” – mówił Gawkowski w Białymstoku.

Dodał, że susza w Polsce dotyka przede wszystkim mniejsze gospodarstwa rolne; zarzucał resortowi rolnictwa, że nie ma programu, „który, by strategicznie przeciwdziałał sytuacjom, które z roku na rok się nasilają”.

Poinformował, że od sześciu pierwszych powiatów województwa podlaskiego Wiosna rozpoczyna akcję sprawdzania stanu infrastruktury melioracyjnej w Polsce. „Żeby za kilka tygodni opublikować raport z przeglądu infrastruktury melioracyjnej w całej Polsce. Żebyśmy pokazali rządzącym, jak dzisiaj wygląda sytuacja, jak wiele mamy dzisiaj spraw nierozwiązanych i jak dzisiaj na tym polscy rolnicy tracą” – mówił sekretarz generalny partii Wiosna.

Gawkowski ogłosił też, że jeśli ugrupowanie będzie miało po wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz krajowego „wpływ na polską rzeczywistość”, to w ramach – jak to określił – „deglomeracji”, w Białymstoku zostanie ulokowana centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„By to na Podlasiu, w miejscu szczególnym dla polskiego rolnictwa, były podejmowane najważniejsze decyzje. Nie płynęły one z Warszawy, tylko właśnie stąd, gdzie w powiatach województwa podlaskiego, ale też lubelskiego i warmińsko-mazurskiego jest najwięcej obszarów rolniczych, tych które budują takie przeświadczenie o sile polskiego rolnictwa” – powiedział Gawkowski dziennikarzom.

O tym, w jaki sposób Wiosna chce zwiększyć liczbę rowów melioracyjnych na Podlasiu jednak nie powiedział. Czyżby lider partii Robert Biedroń zamierzał wysłać tam wolontariuszy z flagami LGBT i łopatami?

PAP/nczas.com